Япония собирается выразить протест из-за визита премьера России на Итуруп

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония собирается выразить России протест из-за поездки российского премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп – одного из четырех островов Курильской гряды, которые страна Восходящего Солнца считает своими и называет «северными территориями». Об этом утром в понедельник, 26 июля, на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест», - сказал он.

Кацунобу Като также сообщил, что когда в Токио узнали о том, что глава российского правительства планирует посетить Итуруп, Япония «по различным дипломатическим каналам неоднократно направляла представления российской стороне» с призывом отказаться от этой поездки, передает ТАСС.

Стоит отметить, что японские власти направляют протесты нашей стране каждый раз, когда дело касается Курильских островов, а в Москве регулярно напоминают, что южные Курильские острова на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются территорией нашей страны, и комментарии Японии по поводу посещения официальными лицами России этого района Сахалинской области и проводимых там мероприятий граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России.