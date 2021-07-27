Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России против Украины

В жалобе в ЕСПЧ «Россия против Украины», речь идет не только о воинских преступлениях ВСУ в Донбассе Фото: REUTERS

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который в 2014 – 2015 годах несколько раз ездил в Донбасс, готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску Москвы против Киева и дать свидетельские показания.

«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», - сказал экс-сотрудник СБУ в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что Василий Прозоров бывал в охваченном войной Донбассе по служебным делам. Кроме того, он одно время был заместителем командира сектора «М» так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу на Украину. Нарушения и преступления, описанные в этой жалобе, относятся к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Стоит отметить, что в иске в ЕСПЧ «Россия против Украины» речь идет не только о воинских преступлениях в Донбассе, которые занимают в обращении около трети.

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