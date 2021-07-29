При лесных пожарах в Турции пострадали более 180 человек Фото: кадр из видео

Более 180 человек пострадали во время крупных лесных пожарах в курортных районах Турции, сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли

Как отметил министр, власти Турции ожидали пожары в связи с сильной жарой, но не думали, что они вспыхнут в один день. Для полного контроля над ними потребуется время, подчеркнул он.

«На данный момент у нас всего 183 пострадавших», – сообщил Пакдемирли.

Напомним, крупные лесные пожары произошли в Анталье накануне. В настоящее время известно о трех погибших. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания в районе города Аксеки и курортного города Манавгат.

Как писал сайт kp.ru, из отелей в Мармарисе в связи с масштабными лесными пожарами началась эвакуация отдыхающих. Огонь подобрался вплотную к туристическому району. В настоящее время в тушении лесного пожара в районе Мармариса участвуют пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

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