Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля «Наука» к МКС

Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля «Наука» с МКС. Фото: Роскосмос

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил главу российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией. Об этом Илон Маск написал в четверг, 29 июля, на своей странице в Twitter.

- Поздравляю!, - говорится в сообщении американского предпринимателя. Дмитрий Рогозин, в свою очередь, поблагодарил главу SpaceX, написав: «И тебе наилучшие пожелания, Илон!».

Как писал сайт kp.ru, новый российский модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». Сегодня днем, 29 июля, он причалил к нижнему узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. После ввода в эксплуатацию многоцелевого лабораторного модуля российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, а также размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Есть повод для праздника»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

Обозреватель kp.ru Александр Милкус передает из подмосковного Центра управления полетами (подробности)