НАСА: МКС совершила несколько кувырков из-за сбоя в модуле «Наука»

В НАСА рассказали, что МКС совершила несколько кувырков из-за сбоя в модуле «Наука» Фото: REUTERS

Международная космическая станция совершила несколько «кувырков» во время незапланированного включения двигателей российского многоцелевого лабораторного модуля. Об этом сообщил руководитель полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Зебулон Сковилл.

МКС сделала почти полтора оборота в одну сторону, а затем еще половину оборота в обратную, написал представитель НАСА в Twitter.

Напомним, в четверг, 29 июля, на новом лабораторном модуле «Наука», который пристыковался к МКС, произошло несанкционированное включение двигателей. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что причиной инцидента мог стать человеческий фактор – специалист не предусмотрел возможность ошибки.

Как писал сайт kp.ru, 21 июля 2021 многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М», а 26 июля от Международной космической станции Россия отстыковала модуль «Пирс». В четверг, 29 июля, новый модуль успешно пристыковался к станции. Таким образом, МКС впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.