Кудрин предложил вместо регулирования цен выделять населению субсидии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что вместо регулирования цен российскому правительству нужно выделять населению субсидии на приобретение определенных товаров.

Длительное государственное регулирование цен может привести к дисбалансу спроса и предложения. Такие меры разумны только в случае шока или достижения пика негативного явления, рассказал экс-министр финансов РФ в интервью РБК.

В качестве альтернативы госрегулированию, сказал Кудрин, могут стать целевые субсидии на отдельные виды товаров и адресные скидки для особо нуждающейся категории населения.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2020 года соглашения с Минпромторгом РФ о снижении цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 производителей, все федеральные ретейлеры и большинство региональных сетей. За несколько дней до этого президент России Владимир Путин возмутился неоправданным ростом цен на базовые продукты. На следующий день, 10 декабря, глава кабинета министров Михаил Мишустин потребовал разработать меры для урегулирования ситуации.

Ранее депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя призвала вернуться к советской системе регулирования цен.