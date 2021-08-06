Лавров рассказал о двойных стандартах ЕС в отношении российских вакцин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» рассказал о двойных стандартах Евросоюза в отношении российских вакцин против коронавируса.

– «Двойной стандарт» в отношении наработок российских ученых проявился с самого начала. Не секрет, что отсутствие официального одобрения Европейским агентством ряда западных антиковидных вакцин не помешало брюссельским чиновникам заключить с их производителями многомиллиардные контракты. Кроме того, Еврокомиссия изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании, – отметил глава МИД.

По словам российского дипломата, в этом «отчетливо просматриваются признаки недобросовестной конкуренции». Однако, как подчеркнул Сергей Лавров, «там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике».

«Надеюсь, что наши партнеры в Евросоюзе примут это в расчет на всех последующих этапах рассмотрения российской заявки», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вакцина против коронавируса «Спутник V» уже несколько месяцев проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"