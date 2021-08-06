США сожалеют, что ОБСЕ не отправит наблюдателей на выборы в Россию

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не направлять своих наблюдателей на сентябрьские выборы в Россию, но сожалеет, что введенные Москвой из-за пандемии коронавируса ограничения помешают европейским представителям «независимо наблюдать» за ходом голосования. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

«Несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ не смогут присутствовать, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу, как перед выборами, так и в день выборов, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. России не уйти от международного внимания», - подытожил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сказала, что ЦИК сожалеет, что ОБСЕ решила не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, отметив, что у Организации «еще есть время передумать». А в МИД рассказали, что российская сторона заблаговременно направила в БДИПЧ приглашение.

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Единственное разумное объяснение – евробюрократы заранее признали выборы в Госдуму нелегитимными (подробности).