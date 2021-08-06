Пожары в районе турецкого Мармариса полностью локализованы

Пожары в районе курортного Мармариса полностью локализованы Фото: REUTERS

Пожары в районе курортного Мармариса на западе Турции полностью локализованы. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

«В районе Мармариса пожары полностью локализованы, продолжаются работы по охлаждению», - заявил глава ведомства.

Кроме того, Эрсой сообщил, что несмотря на пожары, осталась неизменной цель Турции «принять в этом году 25 миллионов туристов и получить доход в 20 млрд долларов».

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами в республики.

Напомним, в результате лесных пожаров в Турции погибли по меньшей мере восьми человек. В Манавгате пострадали более 500 человек, еще свыше 200 человека пострадали в Мармарисе и Бодруме. Террористическая организация «Дети огня» призналась в поджогах лесов. Турецкий лидер сообщил, что виновные в массовых пожарах будут наказаны.