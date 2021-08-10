Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 10 августа 2021 года

Накануне представитель артистки сообщил, что Марина переведена из реанимации в обычную палату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим наконец вышла на связь с поклонниками. Марина Абросимова (настоящее имя артистки) обратилась к фанатам после двух месяцев лечения в больнице. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 10 августа 2021 года.

Напомним, на больничную койку 38-летняя артистка попала еще в середине июня. МакSим почувствовала недомогание во время концерта в родной Казани, но отработала концерт до конца. Спустя пару дней ее госпитализировали. Врачи назвали ее диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

За время лечения из больничных палат доносились разные слухи о ее состоянии. СМИ сообщали о начавшемся сепсисе крови, медикаментозной коме, аппаратах, которые поддерживали жизнь МакSим.

К счастью, теперь тяготы лечения позади. Накануне представитель артистки сообщил, что Марина переведена из реанимации в обычную палату. Вскоре на связь вышла и сама певица. Она поблагодарила фанатов за поддержку, а врачей за профессионализм:

- Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света!

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