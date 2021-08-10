Спецпредставитель США отправился в Катар на переговоры по Афганистану

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад Фото: REUTERS

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху, где он примет участие в переговорах о ситуации в этой стране Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс, отметив, что основная цель поездки спецпредставителя – «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

По словам Прайса, Залмай Халилзад «будет настаивать на том, чтобы движение «Талибан»* остановило свое военное наступление и вело переговоры о политическом урегулировании, которое является единственным путем к стабильности и развитию Афганистана», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне талибы* объявили о захвате города Айбак, который является административным центром афганской провинции Саманган.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что выводом войск из Афганистана Штаты фактически признали провал своей 20-летней операции и оставляют в стране неразрешенный конфликт. Позже, на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия», российский министр отметил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.