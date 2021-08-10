Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия отказалась давать деньги на строительство стены на границе Литвы с Белоруссией, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

Как пояснил Янц, ЕК считает неправильным финансировать подобные проекты из фондов Евросоюза. По словам представителя комиссии, деньги, выделяемые на охрану литовских границ, пойдут на создание интегрированной системы контроля.

Янц подчеркнул, что отказ ЕК от финансирования строительства барьера на границе с Белоруссией не исключает эффективность такой стены в отдельный период времени.

Как писал сайт kp.ru, ранее комиссар Евросоюза во внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Еврокомиссия готова оказать Литве финансовую помощь в борьбе с нелегальной миграцией в размере 10 миллионов евро.

В июле 2021 Европейское пограничное агентство сообщило о проведении срочной операции на литовско-белорусской границе в связи увеличившимся потоком мигрантов.

Напомним, Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. В начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.