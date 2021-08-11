В Китае суд приговорил канадца к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 11 августа, народный суд средней ступени китайского города Даньдун (провинция Ляонин) признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб и «незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну». Канадец приговорен к 11 годам тюрьмы и депортации.

Кроме того, власти КНР конфискуют у осужденного иностранца личное имущество на сумму 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США). Сроки высылки Спэйвора из страны не указываются. Согласно судебной практике Китая, обычно осужденных депортируют после того, как они отбудут свой срок наказания, но иногда могут выслать и раньше, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно о том, что в Китае по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР задержали двух граждан Канады. Один из них, Майкл Спэйвор – владелец международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в Северную Корею, а также проводит в КНДР хоккейные матчи, был арестован в в городе Даньдун. Второй – бывший канадский дипломат, а на то время сотрудник «Международной кризисной группы» (ICG) Майкл Ковриг – в Пекине. Позже обоим предъявили обвинения в шпионаже.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне суд верхней ступени провинции Ляонин оставил в силе смертный приговор еще одному канадцу – Роберту Ллойду Шелленбергу, который ранее был признан виновным в контрабанде более 220 килограммов метамфетамина.