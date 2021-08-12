Механик рухнувшего вертолета на Камчатке показал маршрут полета

Бортмеханик Марат Мадиев

На месте крушения вертолета МИ-8 на Камчатке работают спасатели. Они добирались к месту ЧП тоже вертолетом, но из-за тумана задержались.

Вертолет с туристами совершил жесткую посадку на воду Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника. По рассказам сотрудников заповедника, они услышали сильный хлопок. Потом сели на лодки и отправились к месту крушения.

По предварительной версии, причиной ЧП мог стать тумань – вертолет заходил на посадку в условиях плохой видимости. Как стало известно kp.ru, 9 человек спасли. Среди них и три члена экипажа - командир, штурман и механик.

За год до этой трагедии механик Марат Мадиев выгружал в соцсетях видео маршрута, по которому он вместе с коллегами возит туристов. На Камчатку парень приехала сразу после омского колледжа гражданской авиации, где получил диплом техника летательных аппаратов и двигателей. Далее отучился на бортмеханика

- Сейчас работаю на Камчатке, летаю на вертолете Ми-8, работа интересная, хожу туда, как на праздник. В общем, мне нравится, - говорит на видео, опубликованном в декабре 2020 года, Марат Мадиев.

Далее он показал видео из кабины вертолета. Тот самый маршрут, которым 12 августа 2021 летели и туристы, совершившего жесткую посадку вертолета МИ-8. kp.ru ведет прямую трансляцию с места крушения вертолета МИ-8 на Камчатке.

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Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке мог стать густой туман

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