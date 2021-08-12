Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в превышении полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда накануне сбежали пятеро заключенных, предъявили обвинение в превышении полномочий. Один из них выключил камеры видеонаблюдения, после чего оба сотрудника ИВС ушли спать, не закрыв двери камер для передачи продуктов. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил Следственный комитет России на своем официальном сайте.

- Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ по Московской области двум сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по пункту «в» части третьей статьи 286 Уголовного кодекса России, - говорится в сообщении.

По информации следователей, один из обвиняемых во время дежурства намерено отключил видеонаблюдение, после чего обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Дежурные также оставили открытыми двери камер для передачи еды. Именно это позволило беглецам взломать замок и уйти.

Как писал сайт Kp.ru, 6 августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных, один из них - предполагаемый убийца «мясного короля» Владимира Маругова. Арестанты смогли выломать лоток для еды в камере, после чего вскрыли замок и сбежали через заднюю дверь. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС, позже двух работников изолятора арестовали.

Напомним, что накануне полиция смогла задержать двух из пяти бежавших заключённых: задержаны Денис Грозаву и Иван Цуркану.

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