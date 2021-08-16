Талибы* заявили о взятии под контроль аэропорта в Кандагаре Фото: REUTERS

Аэропорт в провинции Кандагар перешел под полный контроль боевиков «Талибана»*, заявил представитель организации Кари Юсуф Ахмади.

«Аэропорт в провинции Кандагар, в котором размещались тысячи солдат, сегодня утром перешел под полный контроль моджахедов Исламского Эмирата. Последние военные и ряд высокопоставленных чиновников сдались», – написал он в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, этим утром американские военные решили открыть огонь в аэропорту Кабула из-за толпы людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. Сообщалось, что американцы открыли предупредительную стрельбу в воздух. Позже стало известно о пяти погибших.

В настоящее время в кабульском аэропорту царит хаос из-за захвата страны талибами*. Жители города скопились у входа в воздушную гавань, которая и так перегружена сотрудниками дипломатических миссий.

Ночью в понедельник, 16 августа, захватившие Кабул талибы* подняли свой флаг над президентским дворцом.

*Запрещенная в России террористическая организация