Замглавы МИД России: Легитимность выборов в Госдуму будет оценивать российский народ, а не ОБСЕ

Замглавы МИД России Александр Грушко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Легитимность сентябрьских выборов в Госдуму будет оценивать российский народ, а не Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Легитимность выборов определяется выбором самого российского народа. Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живем», - сказал он в интервью газете «Коммерсант», комментируя решение БДИПЧ не направлять своих наблюдателей на выборы в России.

При этом Александр Грушко добавил, что «если в Бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сказала, что ЦИК сожалеет, что ОБСЕ решила не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, отметив, что у Организации «еще есть время передумать». А в МИД рассказали, что российская сторона заблаговременно направила в БДИПЧ приглашение.

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Единственное разумное объяснение – евробюрократы заранее признали выборы в Госдуму нелегитимными (подробности).