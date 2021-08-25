Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения вреда здоровью семилетнему сыну российского певца Стаса Пьехи.

- ...расследование уголовного дела продолжается. <...> Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях <...> Позиция руководства СК бескомпромиссна – ни один факт нарушения прав детей не должен оставаться без внимания, - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В СК добавили, что насилие над детьми стало весьма распространенным средством решения конфликтов, несмотря на то, что могут быть решены цивилизовано.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года семья Стаса Пьехи оказалась замешанной в громком скандале. Экс-супруга певца Наталья Горчакова заявила о том, что ее семилетнего сына Петю избили. Позже артист рассказал, что помои его ребенку нанесла жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Также исполнитель утверждал, что Безбородова даже не извинилась после случившегося. Как отмечал певец, кроме ушибов Петя получил сотрясение мозга и психологическую травму.