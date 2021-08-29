Шойгу считает, что талибы* вооружены лучше армии Украины

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Покидая Афганистан, американские военные оставили в стране большое количество оружия – например, более сотни переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, и теперь боевики радикального движения «Талибан»* вооружены лучше, чем армия Украины, считает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» от сказал, что российское военное ведомство оценивает возможные риски и угрозы в Афганистане: «Это и наркотики, и большое количество оружия», в том числе высокоточного – «это ПЗРК и ПТУРы». И если на Украину за все время из США было поставлено несколько десятков «джавелинов», то там их больше сотни, и это переносное оружие «просто перешло в руки» талибов*.

На вопрос Владимира Соловьева, вооружены ли талибы* лучше, чем армия Украины, глава Минобороны ответил: «Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что к талибам* попали венная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии Афганистана, а вот сколько и что именно – неизвестно.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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