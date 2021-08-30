На выплаты пенсионерам, объявленные Путиным на встрече с "Единой Россией", выделят более 454 млрд рублей

Правительство РФ выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на единовременные выплаты пенсионерам. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин сообщил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, позже в Кремле сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России, а глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что данные выплаты будут обеспечены за счет дополнительных доходов бюджета.