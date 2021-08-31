Путин наградил орденами Мужества летчиков, погибших при крушении Ил-112В под Москвой

Военно-транспортный самолет Ил-112В Фото; пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение под Москвой в середине августа 2021.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича, Куимова Николая Дмитриевича, Хлудеева Николая Евгеньевича», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, 17 августа 2021 в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находились три опытных летчика, никто из них не выжил.