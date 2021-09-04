Глава «Нафтогаза» считает, что «Северному потоку – 2» не дадут работать

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, который сейчас вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находится в США, заверил соотечественников в том, что российскому газопроводу «Северный поток — 2» не дадут нормально работать.

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», - заявил он в эфире телеканала «Украина 24» по видеосвязи.

По словам Витренко, «технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК».

Ранее он призвал ввести санкции против «Газпрома», если российский холдинг будет блокировать доступ европейских компаний к транзиту газа через украинскую территорию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября украинский лидер пообщался с президентом США Джо Байденом в Белом доме. После этой встречи Зеленский заявил, что Штаты в случае энергетических проблем Незалежной введут санкции против «Северного потока – 2».

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