Число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до пяти

Взрыв в панельном доме произошел на третьем этаже Фото: Александр РОГОЗА

Спасатели, работающие на месте взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, обнаружили и извлекли из-под завалов тело пятого погибшего – десятилетнего мальчика.

Об этом сообщили журналистам в экстренных службах города, уточнив, что остается неизвестной судьба двух человек, их поиски продолжаются. Ранее сообщалось о гибели четверых жильцов дома.

Одной из жертв взрыва стал сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Александр Соловьев, который руководил программой водолазной подготовки космонавтов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже панельной многоэтажки. Взрывная волна обрушила стену со второго по четвертый этаж, а на пятом полетели межэтажные перекрытия, полностью разрушены пять квартир, оконные стекла выбиты даже в доме напротив, до которого не менее 50 метров. Жильцов временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково.

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