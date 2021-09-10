Вучич: Гибель главы МЧС России стала ударом для всех жителей Сербии

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева стала трагедией для всего сербского народа, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он выразил соболезнования российскому государству от лица своих соотечественников.

«Когда мы услышали о трагическом случае, это был большой удар для всех граждан Сербии и меня лично», - приводит его слова ФАН.

Александр Вучич добавил, что у Белграда «всегда было хорошее сотрудничество с министерством чрезвычайных ситуаций РФ». Он также поделился воспоминаниями о случае на реке Колубару, рассказав, что тогда российский спасатель без раздумий прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего серба. Он подчеркнул, что этот поступок стал для него символом дружбы и навсегда останется в его памяти.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.

В пятницу, 10 сентября, с главой МЧС попрощаются в Москве, а потом Евгения Николаевича похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге рядом с его бабушкой.

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«Генерал Зиничев не думал – прыгать или не прыгать. Лететь или не лететь куда-то в точку, где чрезвычайная ситуация. Он это сразу делал»

Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края министр проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. А параллельно с этим велись съемки для фильма для МЧС (подробности).

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