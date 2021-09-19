Генсек ООН призвал США и Китай избежать новой холодной войны

Антониу Гутерреш считает, что холодная война США и Китая станет угрозой всему миру Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об угрозе миру от новой холодной войны, которая может возникнуть между США и Китаем. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Гутерреш подчеркнул, что такое противостояние будет еще опаснее, чем предыдущее, так как современный мировой порядок намного сложнее, чем был раньше.

Отсюда и множество рисков. В их числе представитель ООН назвал "раздвоение" мировой экономики, конфликтующие военные доктрины и даже различные стратегии развития искусственного интеллекта.

Как писал сайт kp.ru, торговая война США с КНР началась в 2018 году после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко.

Штаты "наказали" Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, приостановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы.