В ЦИК обработаны 100% протоколов, в Госдуму прошли списки пяти партий

В Госдуму после обработки 100% протоколов прошли списки пяти партий Фото: REUTERS

К этому часу стали известны итоги трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, прошедших в нашей стране 17, 18 и 19 сентября. После обработки всех 100% протоколов Центризбирком России сообщил, что Госдуму прошли списки пяти партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей».

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