Михаил Саакашвили констатировал, во что превратилась Украина после майдана

Бывший глава Одесской областной администрации, а ныне руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Неудачная для Украины какая-то выдалась неделя. Мало того, что президент Зеленский не сорвал оваций в пустом зале, выступая в ООН и призывая всех выступить против "российской агрессии". Мало, что помощника Зеленского как-то очень странно пытались расстрелять (как и следовало ожидать, ничего у покушавшихся не получилось, но Зеленский уже пообещал жестоко отомстить, для чего усилил полицейский кортеж и собственную охрану и увеличил скорость собственного проезда по столице). Так еще и сестра вроде бы режиссера (но это не точно), но совершенно точно террориста Олега Сенцова посла Незалежную на три веселых и очень известных буквы и публично объявила о возвращении на Родину. А под занавес недели диагноз Украине публично в эфире телеканала "Украина 24" поставил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации, а ныне руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

- Украина - проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал, - заявил Саакашвили. - Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы - ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать?

- Система глубоко больна, - диагностировал далее этот позиционирующий себя неистовым борцом с коррупцией персонаж. - В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех

Такое ощущение, право слово, что Михаил Николозович перед своим спичем явно очень долго смотрелся в зеркало. А кто же это въезжал и выезжал, пересекал Украину вдоль и поперек и даже по крышам, помнится, дефилировал, словно Карлсон без моторчика? И, вообще, даже границу без паспорта умудрился пересечь. Кто же это тот преступник, который уже осужден на Родине судом, но прячется от правосудия? И где, разве не на Украине? Или про судей и танец полицейских Михаил Николозович вещает тоже, исходя из собственного опыта. Это вам не "бе-бе-бе-бе" в адрес Авакова за общим столом.

Так что вряд ли стоит осужденному Саакашвили строить честные и невинные глазки, уподобляясь Людвигу Аристарховичу из некогда известного ситкома, и спрашивать: "А кто же это сделал-то, а?"

Поскольку в глубине души (если таковая имеется), он прекрасно знает все ответы. А если не знает, то может снова подойти к зеркалу. Желательно, не одному, а всей командой, членом которой он был как при Порошенко, так и при Зеленском.

Саакашвили осталось только обвинить себя оппозиционером и сбежать в очередной раз. На это раз из Украины. Но куда? В приличные страны его могут и не пустить. А менять один отстойник на другой проходной двор – сомнительная перспектива.