Захарова: РФ исходит из того, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. Такое заявление в субботу, 2 октября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в республике «Комсомольской правды», отметив, что речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии.

«В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», - приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Напомним, в среду, 29 сентября, доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Министерства информации республики. Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал блокировку белорусской комсомолоки, отметив, что журналистам стало очень сложно работать в Минске. В Кремле заявили, что блокировка сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии нарушает свободу СМИ.

Накануне, 1 октября, пропал журналист «КП в Беларуси» Геннадием Можейко, который перестал отвечать на звонки. Как оказалось, журналист задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.