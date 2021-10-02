В СПЧ призвали освободить корреспондента "КП"-Беларусь" Геннадия Можейко

Геннадий Можейко - автор материала, из-за которого предположительно заблокировали сайт KP.BY. Фото: Facebook

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает белорусские власти освободить задержанного в ночь с 1 на 2 октября корреспондента издания «КП в "Беларуси» Геннадия Можейко.

«Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста», - говорится в сообщении СПЧ, которое опубликовано в субботу, 2 октября, в Telegram-канале Совета.

Отмечается, что после блокирования сайта «Комсомольская правда в Беларуси» действия республики выглядят целенаправленным давлением на российские медиа. Также говорится о том, что профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

Накануне, 1 октября, стало известно, что журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко пропал, он перестал отвечать на звонки. Как оказалось, журналист был задержан и на данный момент находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Незадолго до этого, в минувшую среду, 29 сентября, доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Мининформации республики. В Кремле заявили, что блокировка сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии нарушает свободу СМИ. В МИД РФ выразили надежду, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.