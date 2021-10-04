На Украине после публикации «Досье Пандоры» проверяют декларации президента и главы СБУ

На Украине после публикации «Досье Пандоры» проверяют декларацию Владимира Зеленского Фото: REUTERS

После публикации нашумевшего «Досье Пандоры» на Украине начали проверку деклараций упомянутых в масштабном журналистском расследовании президента страны Владимира Зеленского и главы Службы безопасности (СБУ) Ивана Баканова.

Однако, как уточнил руководитель украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков радио «Новое время», проверка проходит «согласно порядку очередности», а не в связи с обнародованной журналистами информацией. Но ее при этом учитывают.

«Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена», - заверил Новиков.

Глава антикоррупционного агентства добавил, что в стране всегда первой проверяется декларация президента, и ее начали еще в апреле, а результаты пообещал обнародовать до 18 октября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков и знаменитостей. В материалах упоминаются 130 миллиардеров из 45 стран, а также более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга в свыше 90 странах, в том числе 35 глав государств. В частности, в «Архиве Пандоры» фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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