Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 2:55

Цукерберг впервые прокомментировал сбой в работе Facebook

Основатель популярной соцсети извинился перед пользователями за неудобства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Марк Цукерберг извинился перед пользователями Facebook за сбой

Марк Цукерберг извинился перед пользователями Facebook за сбой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель популярной соцсети Facebook и глава одноименной компании Марк Цукерберг впервые прокомментировал нынешние проблемы в работе его детища. Он извинился за сбой и сообщил, что Facebook, а также Instagram, WhatsApp и Messenger снова появились в интернете и начинают нормально функционировать.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», - написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, соцсеть была недоступна почти семь часов. 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывают проблемы в работе. Ранее сообщалось, что работа «Фейсбука» частично возобновилась. Предположительно, причиной сбоя стало обновление протокола динамической маршрутизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День, когда сломался интернет: Масштабный сбой парализовал Facebook, Instagram и WhatsApp

В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).