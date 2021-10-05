Цукерберг впервые прокомментировал сбой в работе Facebook

Марк Цукерберг извинился перед пользователями Facebook за сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель популярной соцсети Facebook и глава одноименной компании Марк Цукерберг впервые прокомментировал нынешние проблемы в работе его детища. Он извинился за сбой и сообщил, что Facebook, а также Instagram, WhatsApp и Messenger снова появились в интернете и начинают нормально функционировать.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», - написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, соцсеть была недоступна почти семь часов. 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывают проблемы в работе. Ранее сообщалось, что работа «Фейсбука» частично возобновилась. Предположительно, причиной сбоя стало обновление протокола динамической маршрутизации.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).