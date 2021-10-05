Cloudflare: Сбои в работе сайтов и приложений произошли из-за проблем Facebook

Эксперты объясняют масштабный сбой в сети проблемами у Facebook Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масштабные сбои в работе сайтов и приложений во всем мире 4 октября были вызваны резким ростом общей нагрузки на DNS-маршрутизаторы из-за сетевых проблем компании Facebook, даже если ресурсы с ней никак не связаны, считают эксперты IT-компании Cloudflare, которая одной из первых сообщила о неполадках.

По версии ее специалистов, проблема была вызвана ошибкой при установке обновления внутренней сети, из-за чего сбились протоколы для взаимодействия с DNS-маршрутизаторами. В результате запросы на поиск сайтов Facebook и других приложений компании отправлялись, но ресурсы для маршрутизаторов были невидимы.

Приложения автоматически пытались установить связь снова и снова, в результате чего нагрузка на маршрутизаторы резко возросла примерно в 30 раз, что и привело к глобальному сбою в Интернете, передает ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, соцсеть была недоступна почти семь часов. 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывали серьезные проблемы в работе. Были сложности при поиске в сети и переходе на некоторые сайты, никак не связанные с компанией Facebook.

Ранее сообщалось, что работа «Фейсбука» частично возобновилась. Предположительно, причиной сбоя стало обновление протокола динамической маршрутизации.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).