Последние новости на утро 14 октября 2021: Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 14 октября 2021 года.

Президент России Владимир Путин рассказал, что предпочитает не отвечать на вопросы о своём преемнике на пост главы государства. По его словам, до следующих выборов "ещё достаточно много времени", а органам власти нужно спокойно смотреть в будущее. При этом глава государства отметил, что Конституция позволяет ему вновь баллотироваться на следующий президентский срок, но никаких конкретных решений на этот счёт пока не принято.

Ученых из Швеции и Италии определили сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом. Так, число антител медленно снижается в первые 6 месяцев, а затем сохраняется на одном уровне в течение 15 месяцев.

Также Путин заявил о необходимости подъема доходов населения. Для государства, по его словам, это самая главная проблема и самая главная задача, которую нужно решить.

В России планируется создание регоператоров по управлению жильем. Они будут отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур. Однако в случае введения новых правил собственники жилья фактически могут лишиться права выбирать УК.

14 октября православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в храмах проводят праздничную литургию.

Российский лидер Владимир Путин считает, что на текущий момент криптовалюта представляет из себя нестабильную расчётную единицу. При этом он добавил, что всё развивается и имеет право на то, чтобы существовать.

Спецпредставитель президента США Джеффри Эберхардт заявил, что России необходимо убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому размер прожиточного минимума на душу населения в Москве на 2022 год будет на уровне 18 714 рублей.