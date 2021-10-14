В Германии заявили, что Россия не виновата в высоких ценах на газ

«Северный поток – 2» достроили еще в начале сентября Фото: REUTERS

Генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс убежден, что звучащие в адрес России обвинения в том, что наша якобы спровоцировала рост цен на природный газ в Европе, чтобы Германия и Еврокомиссия ускорили сертификацию трубопровода «Северный поток – 2».

Он пояснил, что «существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа», который, по его словам, сейчас «вообще не поступает в Европу».

«Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», - пояснил Михаэль Хармс в беседе с РБК.

К слову, накануне глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст опроверг подозрения в том, что Россия не соблюдает свои обязательства по контрактам на поставки газа в Европу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Россия якобы преднамеренно ограничила поставки газа в Европу, чтобы Евросоюз одобрил запуск трубопровода «Северный поток – 2».

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия экспортирует ровно столько газа, сколько указано в контрактах, а подобные высказывания, по его словам, «рассчитаны на абсолютный популизм».

Между тем, президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России и поплатились за это необходимостью закупать голубое топливо в несколько раз дороже, чем могли бы по договору.