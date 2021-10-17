Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту отстыковался от МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе Фото: Роскосмос.

Названный в честь Юрия Гагарина космический корабль «Союз-МС-18» с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос. Ведомство ведет прямую трансляцию на своем сайте.

На Землю возвращаются актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и единственный профессиональный космонавт в команде Антон Шкаплеров, который работал на орбите больше шести месяцев – 191 день.

Сообщается, что корабль перейдет в автономный полет, в 06:41 (мск) включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Потом от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, позже они сгорят в плотных слоях атмосферы.

Ожидается, что сегодня в 7:35 по московскому времени капсула «Союза» с космическими путешественниками приземлится в степи Казахстана, примерно в в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказгана.

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Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток. С места приземления пройдет прямое включение для зрителей (подробности).