Партия «зеленых» призвала правительство ФРГ обсудить с Россией газовый кризис в Европе Фото: REUTERS

Правительство Германии должно обсудить в Россией ситуацию на газовом рынке Европы, считает сопредседатель «Союз-90/зеленые» Роберт Хабек.

В эфире телеканала ARD политик заявил, что Германия зависит от России, которая в свою очередь «ограничивает поставки газа». Он отметил, что газовые хранилища в стране заполнены не полностью, в то время как спрос на голубое топливо высокий.

Как сказал Хабек, «зеленые» пока не одобряют запуск газопровода «Северный поток – 2». Москва, считает политик, «играет с нами в своего рода игру в покер», однако поскольку это внешнеполитический вопрос, его следует как минимум обсудить.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин говорил, что «рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот», и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую», как это «пытаются делать некоторые наши партнёры». Кроме того, он назвал пять причин рекордных цен на газ в Европе и подчеркнул, что Россия готова продавать столько газа, сколько попросят покупатели из Евросоюза, и никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия.

По словам главы государства, Россия также увеличит поставки газа через Украину по заключенным ранее контрактным обязательствам.

Между тем во влиятельной немецкой газете Die Zeit накануне вышла статья, автор которой, известный журналист Михаэль Туманн, призвал немцев экономить на отоплении и сократить потребление российского газа, чтобы не доставлять «радости» Владимиру Путину и не пополнять деньгами казну «Газпрома».