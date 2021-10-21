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Здоровье21 октября 2021 14:34

Матвиенко заявила, что федеральный локдаун в РФ вводить нецелесообразно

Для того, чтобы разорвать цепочку распространения ковида в РФ, будет достаточно нерабочих дней в ноябре, считает спикер Совета Федерации
Мария ПАВЛОВА
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Валентина Матвиенко считает нецелесообразным введение федерального локдауна.

Валентина Матвиенко считает нецелесообразным введение федерального локдауна.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не считает целесообразным вводить в РФ федеральный локдаун из-за коронавируса. Она считает, что разорвать цепочку распространения коронавируса и снизить заболеваемость позволят нерабочие дни в ноябре, передает ТАСС.

Матвиенко призвала россиян не воспринимать нерабочие дни как дополнительные каникулы и оставаться в этот период дома.

Неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявил нерабочей президент РФ Владимир Путин. В некоторых регионах количество нерабочих дней решили увеличить. Так, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В то же время инфекционист Николай Малышев рассказал kp.ru, что для достижения явного эффекта нужно ввести нерабочие дни на срок двух инкубационных периодов - это 28 дней.

Ранее сообщалось, что 21 октября в России выявлено 36 339 новых заболевших коронавирусом.