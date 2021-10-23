Эксперт прокомментировал возможность остановки поставок газа Молдавии с 1 декабря

«Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря Фото: REUTERS

Новость о том, что «Газпром» с 1 декабря может прекратить поставки газа Молдавии, прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Проблема переговоров с Молдавией, как и большинство проблем, которые наблюдаются сейчас на газовом рынке, связана с ценой на газ. Насколько я понимаю, Молдавии предлагали существенную скидку», - сказал он.

Аналитик уточнил, что с учётом скидки цена «голубого топлива» с первого квартала 2022 года должна была составить порядка 600 долларов за 1000 кубометров.

«И здесь не надо хвататься за сердце и говорить: «Боже, как дорого!» Потому что в нынешних условиях это очень дёшево. Это примерно на 150—250 долларов дешевле, чем следовало бы, исходя из общего принципа ценообразования, принятого в ЕС и странах, которые туда стремятся», - пояснил эксперт в беседе с телеканалом RT.

Он отметил, что Кишинёв оказался в той же ловушке, что и Евросоюз: «следуя принципам либерализации газового рынка, которые предусматривали рост спотовой составляющей в долгосрочных контрактах, Молдавия столкнулась с тем, что сейчас по долгосрочным контрактам цены будут очень высокими».

«А она не только не хочет таких цен, но и, как я подозреваю, просто не может по ним заплатить. А так как «Газпром» и так уже предложил существенную скидку, суть переговоров на данном этапе становится неясной», - подытожил Александр Фролов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно. Москва предлагала справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25%, а Кишинёв настаивал на цене в два раза ниже рыночной. В итоге есть риск, что после 1 ноября поставки газа из России в Молдавию прекратятся. К слову, из-за нехватки газа в Кишинёве временно потушили Вечный огонь на главном мемориале в республике.

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