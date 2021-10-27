В крови умершего депутата Рады Полякова кроме метадона обнаружили димедрол

В организме умершего депутата Верховной рады Антона Полякова вместе с метадоном был усиливающий действие наркотиков димедрол. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

- Мы закончили одну из экспертиз, и мы точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон", целью димедрола является усиление наркотического вещества, - сказал Енин в интервью в эфире hromadske.

Он также отметил, что ведомство пока не комментирует, как это вещество могло попасть в организм, следствие продолжается.

Напомним, метадон в некоторых странах используется в составе лекарственных препаратах, а также при лечении наркотической зависимости. В России он причислен наркотическим средствам. Что касается димедрола, то в 2021 году правительство РФ внесло его в перечень одурманивающих веществ.