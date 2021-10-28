Президент Молдавии обратилась к Румынии, Польше и Германии за помощью из-за газового кризиса

Майя Санду Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 28 октября, сообщила, что просила о помощи Румынию, Польшу, Германию, а также Азербайджан, чтобы преодолеть газовый кризис.

«В качестве президента я запросила помощи у основных партнеров Молдавии в преодолении газового кризиса и получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса. Я говорила об этом с президентами Румынии, Польши, Германии, Азербайджана», - заявила глава государства.

Санду отметила, что поднимала данный вопрос в ходе визита в Вену, а также обсуждала его с европейскими чиновниками. Она выразила надежду, что Молдавия как можно скорее преодолеет энергетический кризис.

Напомним, двухдневные переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, Кишинев а настаивал на цене в два раза ниже рыночной. Сегодня, 28 октября, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о прогрессе на переговорах с компанией «Газпром» по долгосрочному контракту на поставки топлива.

Как писал сайт kp.ru, 22 октября парламент республики принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в Молдавии. Кроме того, из-за нехватки природного газа временно был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве.