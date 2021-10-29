Молдавия заявила, что предпочтет дружбу с ЕС дешевому газу Фото: REUTERS

Молдавия не хочет оказаться в положении, когда нужно выбирать между дешевым газом и дружбой с Евросоюзом, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Как сказала глава молдавского правительства, в течение нескольких недель «друзья Кишинева должны активизировать усилия» для помощи стране.

В интервью Financial Times Гаврилица рассказала, что в случае отсутствия скидки от «Газпрома» Молдавия потратит на голубое топливо 800 миллионов евро на приобретение газа из других стран. Такая сумма требуется Кишиневу , чтобы обеспечить газом население в зимний период. «Это те четыре-пять месяцев, когда ЕС действительно должен абсолютно четко дать понять, что он поддерживает Молдавию», – сказал она.

Напомним, переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной. Сегодня, 28 октября, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о прогрессе на переговорах с компанией «Газпром» по долгосрочному контракту на поставки топлива.

Как писал сайт kp.ru, 22 октября парламент республики принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в Молдавии. Кроме того, из-за нехватки природного газа временно был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве.