Власти Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Власти Гаити в пятницу, 29 октября, направили Ямайке официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза – гражданина Колумбии, который на прошлой неделе был задержан ямайской полицией.

«МИД Гаити официально просит правительство Ямайки выдать господина Марио Антонио Паласиоса, чтобы он предстал перед гаитянским правосудием в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза», - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Гаити местное издание Le Nouvelliste.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен в своей резиденции 7 июля. На президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, она получила ранения.

После смерти Моиза временным президентом страны по решению членов сената стал Жозеф Ламбер. За время расследования по делу об убийстве задержаны более 40 человек, в том числе свыше 20 граждан Колумбии. Вдова Моиза вместе с детьми улетела в США.