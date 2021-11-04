Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили углубление партнерства AUKUS

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Австралии Марис Пейн 3 ноября провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление партнерства AUKUS (партнерства AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).

Руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали, каким образом участники альянса «будут углублять взаимодействие с другими ключевыми союзниками и партнерами в своих коллективных усилиях по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», а также договорились продолжить усилия «по обеспечению мира и процветания» в регионе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS, цель которого, по словам Джо Байдена, – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Канберры в рамках нового альянса станет разработка подлодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что AUKUS и четырехсторонний диалог по безопасности США, Индии, Японии и Австралии (Quad) размывают многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существуют под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому нужен AUKUS: зачем на политической карте мира появился новый военный альянс

США, Великобритания и Австралия договорились о странном партнерстве вовсе не из-за Китая (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Америка подложила Франции «ядерную свинью»: Как Россия использует новый раздрай в НАТО

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец размышляет о последствиях появления нового военного альянса (подробности).