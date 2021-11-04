Вирусолог Центра Гамалеи предупредил, что в ноябре в России могут появиться новые штаммы коронавируса

Многие россияне решили провести нерабочие дни на зарубежных курортах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко предупредил, что в ноябре в России могут появиться новые штаммы коронавируса – их завезут безответственные граждане, которые в период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) решили отдохнуть за границей.

«Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны. Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения», - сказал он в интервью радио Sputnik.

«Такое поведение называется головотяпством на русском языке», - добавил вирусолог.

Александр Бутенко отметил, что возвращающиеся домой курортники могут завести в страну новые варианты коронавируса, а потом специалистам придется ломать над ними голову, поскольку «для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что у нее вызывают беспокойство туристические поездки, запланированные многими россиянами на нерабочие дни. Она также призвала всех жителей страны в период так называемых длинных выходных соблюдать все меры безопасности.

В Госдуме посоветовали россиянам провести это время с пользой: наладить контакты с домочадцами, побольше читать и смотреть интересные фильмы.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, как правильно себя вести во время «каникул».