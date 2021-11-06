Полиция разыскивает четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве

Личность четвертого нападавшего установлена, его задержание – лишь дело времени Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве. Его личность установлена, и его задержание – вопрос времени.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он отметил, что полиции понадобилось меньше суток, чтобы установить личности всех участников конфликта и задержать троих из них. Он уточнил, что все подозреваемые – граждане России, молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.

«Именно трое задержаны. И еще у нас есть информация о четвертом человеке, его данные мы тоже знаем», - сообщил Васенин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, четверо негодяев избили отца на глазах маленького сына. Пострадавший потом рассказал, что один из них ударил мальчика по лицу. Ранее сообщалось, что уголовное дело об этом нападении в Новой Москве переквалифицируют со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство».