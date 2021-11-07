Одного из братьев, напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве, будет защищать адвокат Михаила Ефремова Фото: "КП" Архив

Одного из четырех обвиняемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве будет защищать адвокат актера Михаила Ефремова.

Младшего брата Гасанова будет защищать новый адвокат Владимир Васильев – тот самый юрист, к которому перешел Михаил Ефремов после Эльман Пашаева. Об этом передает корреспондент kp.ru из зала суда.

Как писал сайт kp.ru, 17-летнего участника нападения Эльхана Мехман оглы Гасанова арестовали и отправили в заключение на два месяца - до 5 января 2022 года. Аналогичное решение суд вынес в отношении трех других обвиняемых в покушении на убийство в Новой Москве.

Напомним, четверо молодых человек избили отца на глазах его маленького сына. Следствие переквалифицировало уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», а также направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.