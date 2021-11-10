После телеобращение Макрона свыше 100 тысяч французов записались на ревакцинацию

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с обращением к нации во вторник, 9 ноября, объявил, что с 15 декабря для продления санитарных пропусков будет необходимо предъявить подтверждение о третьей прививке против коронавируса. Речь идет о тех, кто прививался до начала массовой вакцинации в конце 2020 и начале 2021 года.

«Если после вашей прививки прошло более полугода, я призываю вас с этого момента идти в аптеки, к лечащему врачу и центры вакцинации», - заявил лидер Пятой республики.

Он добавил, что «у людей моложе 65 лет защита тоже начинает ослабевать со временем, с середины декабря кампания по ревакцинации начнется среди людей от 50 до 64 лет».

«Вакцинируйтесь, чтобы иметь возможность жить нормально. С вакциной вы получите санитарный пропуск, который откроет возможность ходить в рестораны, бары, кино и театры баз тестов ПЦР», - призвал Макрон соотечественников, которые не сделали еще ни одной прививки от COVID-19.

Буквально в первые же часы после телеобращения президента свыше 100 тысяч французов записались на ревакцинацию, передает радио France Info.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», « ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ковивак». Сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

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