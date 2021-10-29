В Молдавии заявили, что российский газ обойдется дешевле других источников Фото: REUTERS

Молдавия и «Газпром» договорились о поставках газа по ценам, которые будут ниже рыночных. Такое заявление сделала Алина Мерлич, советник находящегося на переговорах в Санкт-Петербурге вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну.

«Цена [для Молдавии] будет ниже рыночной», - приводит ТАСС слова советника вице-премьера.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 29 октября, появилось сообщение о том, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начнутся с понедельника, 1 ноября. Как сообщила российская компания, контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что республика и компания согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.

Напомним, встреча руководства «Газпрома» с делегацией из Молдавии днем ранее, 28 октября, закончилась без результата, а прошедшие накануне двухдневные переговоры также закончились безрезультатно. Российская сторона предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, Кишинев, в свою очередь, настаивал на цене в два раза ниже рыночной.

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Однако средняя цена, по которой будет поставляться голубое топливо, пока не разглашается (подробнее)