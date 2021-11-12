Песков: по законопроекту о QR-кодах в магазинах и на транспорте предстоит серьезная работа в Госдуме

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По законопроекту о QR-кодах в ресторанах, магазинах и на транспорте предстоит серьезная работа в Государственной думе, в также на уровне экспертов. Такое заявление в пятницу, 12 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там есть определенные наработки, но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», - заявил представитель Кремля.

При этом Песков указал на то, что это мировая практика, которая в условиях пандемии и «непрекращающихся новых волн» была признана безальтернативной многими странами мира.

Напомним, днем ранее, 11 ноября, Оперштаб официально объявил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах, а власти Татарстана подготовили обращение в адрес Российских железных дорог (РЖД) и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.

Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого в СМИ появилось сообщение, что профильные министерства и транспортные компании обсуждают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов. При этом Песков сообщил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на совещании президента России с членами правительства не обсуждался.