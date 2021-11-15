МИД Чехии заявил о готовности помочь Польше в ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия готова помочь Польше в ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией, об этом заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.

«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь, если возникнет необходимость», - написал Кулганек вечером в воскресенье, 14 ноября, на своей странице в Twitter.

Глава МИД Чехии добавил, что в понедельник миграционный кризис будут обсуждать министры иностранных дел стран Евросоюза, а также государств Вышеградской группы – регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Минск «раскручивает опасную спираль эскалации» отношений с Евросоюзом, и пригрозил Белоруссии санкциями из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

После этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что в случае расширения санкций ЕС перекроет транзит газа в Европу по транснациональному трубопроводу «Ямал - Европа».

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